حسين لبيب يكشف عن رسالة مثيرة من جوميز بشأن مستحقاته المالية قبل السوبر الإفريقي

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON علي هامش تتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي.

وقال: "قرار عودة اللاعبين للملعب في مباراة السوبر الإفريقي كان قرار المجلس بالاجماع، واستغللنا تلك الفترة لبعض المشاورات".

وأكمل: "كباتن الفرقة الكبار أمثال شيكابالا وعبد الله السعيد هم من أرجعوا الفريق واللاعبين مرة أخرى للتركيز وهؤلاء يمثلون لنا أيقونة زملكاوية.

وزاد: "جوميز تشعر أنه من مواليد ميت عقبة، والراجل صبور للغاية ويتحدث دائما عن النادي بشكل جيد".

وأضاف: “جوميز قال لي إذا لم تفك القيد، لا تفكر في مستحاقتي أنا وجهازي الفني لكن أهتم باللاعبين وسدد لهم مستحقاتهم وسأجلب لك السوبر الإفريقي”.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.