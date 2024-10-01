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رياضة

لدية رغبة ولكن، هاني شكري يكشف قصة انضمام راموس إلى الزمالك

راموس، فيتو
راموس، فيتو

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON عن حقيقة تعاقد الزمالك مع راموس لاعب ريال مدريد السابق. 

وقال: "راموس صعب أن يكون موجودًا في الزمالك خلال الفترة الحالية ولو الصفقة كانت في وقت آخر كان من الممكن أن تتم، والأمور المادية هي التي عرقلت الصفقة واللاعب كان لدية رغبة في أن يلعب للزمالك ". 

وفي سؤاله عن العلاقة مع الأهلي: "تحدث العلاقة مع الأهلي أصبحت أفضل وأتواصل دائمًا مع أعضاء من مجلس الأحمر لأن هذا أفضل للناديين". 

واستطرد: "الحمد لله أن خطوة الموسم الاستثنائي اتخذت وبالرغم من أنها تاخرت كثيرًا لأننا يجب أن يكون لدينا دوري منتظم". 

 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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هاني شكري ريال مدريد راموس الزمالك الأهلي

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