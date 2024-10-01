غارة إسرائيلية استهدفت سيارتها، من هي الإعلامية صفاء أحمد؟

استهدفت غارة إسرائيلية، العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل الإعلامية صفاء أحمد.

وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر اليوم الثلاثاء مقتل المذيعة صفاء أحمد إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وقالت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" السورية، إنها "تزف المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدةً إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق".

وتداول نشطاء ومدونون في سوريا آخر ما نشرته المذيعة الراحلة، حيث قالت في آخر تدوينة قبل حوالي 30 دقيقة من مصرعها "أصوات قوية تسمع في سماء دمشق".

من هي صفاء أحمد؟

وصفاء هي مقدمة برامج ومحاورة ومدربة لفن الإلقاء والتقديم التلفزيوني، تعمل في القناة السورية.

بدأت صفاء العمل الإعلامي منذ عام ٢٠٠٢، وقدمت العديد من البرامج والساعات التلفزيونية والندوات الحوارية المباشرة.

أبرز برامجها

وقدمت صفاء أحمد العديد من البرامج أبرزها «حاضنة الحياة، ونجوم صغيرة، وصباح الخير، وبلدي سوريا، وحوارات في الحضارات السورية، وحلوة يا شام».

إضافة إلى «رسالة العاصي، وآخر المشوار، ولشباب رأي، ورحلة في كتاب، ومؤخرا شمس السورية».

وكان الجيش السوري تصدى لهجمات قال إنها «أهدافا معادية»، تزامنا مع الهجوم البري الذي بدأه على جنوب لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، أنّ "الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق"، مستخدمة في ذلك نفس الصيغة التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات إسرائيلية.

موقع الاستهداف في دمشق

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والذي أعلن بعده عن مقتل المذيعة صفاء أحمد والتي يُظن بأنها كانت ترافق أحد الأهداف pic.twitter.com/h8VLXSzoWg — القوة العسكرية (@i___guns) October 1, 2024

وبحسب مقطع فيديو متداول، فقد استهدف هجوم سيارة في العاصمة السورية دمشق، والتي تبين لاحقا أنها للإعلامية السورية.

وبحسب الإعلام الرسمي فإن الغارات على دمشق أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين.