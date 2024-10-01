نفض إيده، إجابة محيرة من حسين لبيب على استمرار زيزو في الزمالك

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON عن تجديد تعاقد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال: "زيزو هو الوحيد الذي يقدر يجاوب عن سؤال استمرار في الزمالك، تلقينا عرض بالفعل لرحيل اللاعب خلال الفترة الماضية، ورفضنا العرض لأننا كمجلس إدارة رأينا أن الزمالك في حاجة للاعب وليس من مصلحته التفريط فيه".

وأضاف: "الرغبة موجود لدى الزمالك في استمرار زيزو لأنه بالنسبة لنا مثل شيكابالا وأنا كمشجع زملكاوي لا أحب مشاهدة الزمالك بدون شيكابالا".

وأكمل: "وأنا كمشجع زملكاوي أتمنى أن يستمر زيزو في الزمالك لأنه لاعب فعال ومؤثر بالنسبة للفريق".

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.