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خير يصب من النيلين، خبير يزف بشرى سارة عن مياه السد العالي

السد العالي، فيتو
السد العالي، فيتو

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي،  أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن ارتفاع منسوب النيلين في السودان مع استمرار فتح بوابات مفيض سد النهضة.
 

وقال “شراقي”:"مع استمرار فتح بوابات المفيض العلوية فى سد النهضة لتمرير كامل الفيضان بمعدل حوالى 300 مليون م3/يوم تنخفض تدريجيا بنهاية الشهر إلى 120 مليون م3/يوم، يواصل النيل الأزرق ارتفاعه عند الخرطوم مع زيادة فيضان النيل الأبيض بعد فتح بوابات مفيض سد النهضة فى 5 سبتمبر بأيام قليلة نظرا لارتفاع منسوب النيل الرئيسى عند الخرطوم، مع استمرار ضخ المياه من السدود السودانية فى اتجاه السد العالي. 


وأضاف: "مخزون سد النهضة ثابت حتى  30 سبتمبر 2024 منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر عند حوالى 60 مليار م3، ومنسوب حوالى 638 متر فوق سطح البحر".

 

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