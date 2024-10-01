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ثقافة وفنون

أحمد عزمي ينهار في البكاء على الهواء بسبب غضب والدته منه قبل وفاتها

الفنان أحمد عزمي،
الفنان أحمد عزمي، فيتو

أحمد عزمي، قال الفنان أحمد عزمي: "كنت حاسس بالذنب لما أمي توفت لإن الفترة دي كانت زعلانة مني بسبب شرب الكحول وتعاطي المخدرات ودخولي السجن".


سبب حزن والدة أحمد عزمي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: "من كتر الزعل عما وصلت إليه تعبت أمي أوي وهي كان عندها اعتراض على حاجة أنا بعملها وكنت وعدتها إني مش هشرب خمرة ولا أتعاطى مخدرات تاني".

 

مسؤولية والدة أحمد عزمي 

وتابع: "أنا بقيت حاسس إني زعلتها هي كانت كل حاجة بالنسبة لي وأي حاجة كانت بتبتدي وتنتهي عندها، ومسؤولة عن جزء من فلوسي بتطلعه لله وترعى موضوع الذبح".

 

وواصل باكيًا: "كانت زعلانة إني إزاي بعد ما كنت كويس أختمها بالشرب ودخول السجن، لكن الله يرحمها ويا رب تكون في مكان أحسن ولكن هي قبل ما تموت بنصف ساعة أشارت لي بأنها راضية عني بعدما علمت بأنني أصبحت ملتزم وعدت لربنا".

 

قصة تفكير أحمد عزمي في الانتحار

ولفت: "موضوع تفكيري في الانتحار كانت حاجة عاطفية وأنا صغير جدًّا في بداياتي وكنت مخنوق إن حبيبتي سابتني والهبل بتاع العيال الصغيرة، ما كانش انتحار ولكن مهيصة علشان ألفت النظر ليها إنها ترجع لي تاني وما رجعتش الحمد لله بس ما كانش تفكير حقيقي في الانتحار".

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وتابع أحمد عزمي: "لما بقيت أب بقى عندي فكرة ضرورة إني أعافر في الدنيا وإن عقلي يسبق قلبي".

 

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أحمد عزمي الفنان احمد عزمي والدة أحمد عزمي برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس

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