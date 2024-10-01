مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة أرسنال وسان جيرمان بأبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية لكرة اليد وجاءت مواعيد المباريات كالتالي



دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج ضد بريست – 7:45 مساءً – بي إن سبورت HD3

شتوتجارت ضد سبارتا براج - 7:45 مساءً – بي إن سبورت HD2

بروسيا دورتموند ضد سلتيك – 10 مساءً - بي إن سبورت HD5

إنتر ميلان ضد سرفينا زافيزدا – 10 مساءً - بي إن سبورت HD8

سلوفان براتيسلافا ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - بي إن سبورت HD3

أرسنال ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً - بي إن سبورت HD1

برشلونة ضد يونج بويز - 10 مساءً - بي إن سبورت HD2

باير ليفركوزن ضد ميلان - 10 مساءً - بي إن سبورت HD4

إيندهوفن ضد سبورتينج لشبونة - 10 مساءً - بي إن سبورت HD9



بطولة العالم لكرة اليد

الخليج ضد تاوباتي – 11:00 صباحًا

كاليفورنيا إيجلز ضد الزمالك – 2:00 ظهرًا

برشلونة ضد فيزبريم – 5:00 مساءً

ماجديبورج ضد الأهلي – 8:00 مساءً



دوري أبطال آسيا للنخبة

مارينيرز ضد بوريرام – 11:00 صباحا

بوهانج ضد شانغهاي إيست آسيا – 1:00 ظهرًا

كاواساكي فورنتال ضد نادي غوانغجو – 1:00 ظهراُ

جوهور دارول تاكزيم ضد شانغهاي شينهوا – 3:00 عصرًا

الهلال ضد الشرطة – 9:00 مساءً

الغرافة ضد العين – 9:00 مساءً



كأس كاراباو

ويمبلدون ضد نيوكاسل يونايتد – 9:45 مساءً