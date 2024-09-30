أخبار الحوادث اليوم.. القبض على عامل صور طالبة بدورة المياه بأكتوبر.. أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم.. وتفاصيل إحالة ميار الببلاوي والشيخ أبو بكر للمحاكمة الجنائية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد، والتي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، عن تفاصيل تجول "نسناس" أعلى أسوار الفيلل في الشيخ زايد.

كشفت التحقيقات أن النسناس يمتلكه أحد سكان كومبوند، هرب من مالكه بعد فتحه النافذة، وقفز منها للخارج وتجول أعلى الأشجار وأسوار الفيلل المجاورة، وشاهدته إحدى السيدات من سكان الكومبوند فأبلغت الأمن الإداري الذي أبلغ شرطة النجدة وبدورها أخطرت الجهات الأمنية.

استغاثت طالبة بإحدى الجامعات الخاصة بـ 6 أكتوبر بعدد من الطلاب والأمن الإداري بعد أن شاهدت عاملًا يصورها خلسة بهاتفه المحمول أثناء وجودها بدورة المياه.

وتم القبض على العامل المتهم وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود صور للطالبة وهي بدورة المياه.

فأسرع الأمن الإداري بالجامعة لإبلاغ رجال مباحث قسم شرطة أول أكتوبر الذين انتقلوا إلى المكان وبتفريغ الكاميرات ومناقشة المجني عليها تبين أنها طالبة بالفرقة الأولى بكلية العلوم وبفحص هاتف المتهم تبين صحة الواقعة.

تم اقتياد المتهم لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتنازلت الطالبة عن المحضر أمام النيابة.

استمعت نيابة البساتين لأقوال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، في واقعة اتهام عدد من الأشخاص باختلاق العثور على أعمال سحر عبارة عن أوراق وصورة له، مكتوبة عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وقال مؤمن زكريا خلال التحقيقات: إنه تفاجأ بانتشار فيديوهات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد وجود أعمال سحر ودفنه بمنطقة مقابر الإمام الشافعي، وتحديدًا إحدى الجبانات المزعوم ملكيتها لعائلة اللاعب السابق مجدي عبد الغني.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص تداولوا أخبارًا كاذبة، وشهروا بي، واختلقوا واقعة للنصب عليَّ وابتزازي، بأنهم استخرجوا عملًا من داخل المقابر أمام حوش الكابتن مجدي عبد الغني.

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية جهودها، لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية تطفو على سطح مياه ترعة السنطة.

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة وموظفيها.

جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بمشاركة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبحضور المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قادة النيابة العامة ووزارة العدل.

استمعت نيابة المرج لأقوال والدة طالبة حاولت التخلص من حياتها، عقب تناولها سم فئران لاعتراض والدها على كثرة استخدامها للهاتف المحمول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأفادت والدة الفتاة (ربة منزل) بحدوث إصابة ابنتها إثر تناولها سم فئران، عقب مشادة كلامية نشبت بينها وبين والدها لاعتراضه على كثرة استخدامها الهاتف المحمول.

تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من مركز السموم بمستشفى الدمرداش، يفيد باستقبال طالبة 18 سنة، مصابة باضطراب بدرجة الوعي، إثر تناول سم فئران.

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري جلسة 20 اكتوبر المقبل، نظر أول الجلسات التى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية.

بعد مرور 5 أشهر على واقعة تبادل الاتهامات بين الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة بإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيه.

وحددت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية 20 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوى المتبادلة بين الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر.