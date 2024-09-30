حكاية النسناس الشارد في الحي الراقي بالشيخ زايد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد، والتي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، عن تفاصيل تجول "نسناس" أعلى أسوار الفيلل في الشيخ زايد.

كشفت التحقيقات أن النسناس يمتلكه أحد سكان كومبوند، هرب من مالكه بعد فتحه النافذة، وقفز منها للخارج وتجول أعلى الأشجار وأسوار الفيلل المجاورة، وشاهدته إحدى السيدات من سكان الكومبوند فأبلغت الأمن الإداري الذي أبلغ شرطة النجدة وبدورها أخطرت الجهات الأمنية.

واستمعت النيابة لأقوال مالك النسناس على سبيل الاستدلال وقال إن النسناس قام بالضغط على مفتاح "اوتوماتيك" مسؤول عن رفع وفتح النوافذ وتمكن من الهرب منها، وانه استمر في البحث عنه حتى عثر عليه اعلى احدى الاشجار واستدعاه باسمه الذي اطلقه عليه فاستجاب له النسناس ثم قام بتسليمه للجهات المختصة من الطب البيطري.

وقررت النيابة العامة ايداع النسناس احدى حدائق الحيوان العامة تحت الملاحظة الطبية البيطرية لمدة 15 يوم وتسلمه مدير حدائق الحيوان العامة وتم ايداعه بحديقة الأسماك لحين نقله الى حديقة الحيوان بالاسكندرية، واستعلمت النيابة من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن مدى إصدار تراخيص للنسناس من عدمه.



استدراج النسناس بالموز

انتقلت قوة امنية مدعمة بمختصين من الطب البيطري لاستدراج النسناس بـ"الموز" و"السوداني" بعد حقنها بكمية من المخدر، لسهولة السيطرة عليه إلا أنهم لم يتمكنوا من ضبطه، لكن نجح مالك النسناس في إنزاله من أعلى إحدى الاشجار، بعدما استدعاه بطريقة متعارف عليها بينهما.