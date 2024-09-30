الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حكاية النسناس الشارد في الحي الراقي بالشيخ زايد

نسناس، فيتو
نسناس، فيتو

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد، والتي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، عن تفاصيل تجول "نسناس" أعلى أسوار الفيلل في الشيخ زايد.

كشفت التحقيقات أن النسناس يمتلكه أحد سكان كومبوند، هرب من مالكه بعد فتحه النافذة، وقفز منها للخارج وتجول أعلى الأشجار وأسوار الفيلل المجاورة، وشاهدته إحدى السيدات من سكان الكومبوند فأبلغت الأمن الإداري الذي أبلغ شرطة النجدة وبدورها أخطرت الجهات الأمنية.

 

واستمعت النيابة لأقوال مالك النسناس على سبيل الاستدلال وقال إن النسناس قام بالضغط على مفتاح "اوتوماتيك" مسؤول عن رفع وفتح النوافذ وتمكن من الهرب منها، وانه استمر في البحث عنه حتى عثر عليه اعلى احدى الاشجار واستدعاه باسمه الذي اطلقه عليه فاستجاب له النسناس ثم قام بتسليمه للجهات المختصة من الطب البيطري.

وقررت النيابة العامة ايداع النسناس احدى حدائق الحيوان العامة تحت الملاحظة الطبية البيطرية لمدة 15 يوم وتسلمه مدير حدائق الحيوان العامة وتم ايداعه بحديقة الأسماك لحين نقله الى حديقة الحيوان بالاسكندرية، واستعلمت النيابة من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن مدى إصدار تراخيص للنسناس من عدمه.


استدراج النسناس بالموز

 

انتقلت قوة امنية مدعمة بمختصين من الطب البيطري لاستدراج النسناس بـ"الموز" و"السوداني" بعد حقنها بكمية من المخدر، لسهولة السيطرة عليه إلا أنهم لم يتمكنوا من ضبطه، لكن نجح مالك النسناس في إنزاله من أعلى إحدى الاشجار، بعدما استدعاه بطريقة متعارف عليها بينهما.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة بالشيخ زايد نيابة اول وثان الشيخ زايد الشيخ زايد

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة قتل حلاق في المرج

الأكثر قراءة

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

أثار أزمة، رئيس جمعية الكومبارس ينشر خبر وفاة الفنانة صباح محمود ويتراجع عنه

جورج قرداحي يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام

أكاديمي أمريكي يكشف كارثة بسد النهضة بعد الزلزال الرابع في إثيوبيا (فيديو)

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

القبض على عامل صور طالبة جامعية بدورة المياه في أكتوبر

منوعات

المزيد

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من حياة مولانا جلال الدين الرومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، المسور بن مخرمة "صائم الدهر"

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والكرب والغم

آيات النصر في القرآن الكريم وأسبابه وموانعه

المزيد
الجريدة الرسمية