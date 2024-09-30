تكريم أعضاء النيابة العامة وموظفيها المتميزين على مستوى الجمهورية

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة وموظفيها.

جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بمشاركة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبحضور المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قادة النيابة العامة ووزارة العدل.



وفي خلال الحفل ألقى المستشار النائب العام كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لضيوفه الكرام على حضورهم فعاليات حفل التكريم، وحرصهم على مشاركة أعضاء النيابة العامة في يوم تكريمهم، بما يعكس تكاملًا وترابطًا تفخر به النيابة العامة، مشيدًا بالجهد المبذول من أعضائها وموظفيها في سبيل أداء رسالتهم سعيًا لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.

ثم ألقى المستشار وزير العدل كلمة أعرب خلالها عن تقديره لما تشهده النيابة العامة من تقدم وارتقاء، وهنأ المكرمين من أعضائها وموظفيها، مثمنًا ما بذلوه من جهد في أدائهم لمهام عملهم.



وشاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا تناول ما أنجزته النيابة العامة من أعمال خلال العام القضائي الحالي، وما اتخذته من خطوات نحو مسيرة الارتقاء والتميز. واختُتم الحفل بتكريم بعض من أعضاء النيابة العامة وموظفيها لما قدموه من مجهودات كان لها بالغ الأثر في حسن سير منظومة العدالة.