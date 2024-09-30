القبض على عامل صور طالبة جامعية بدورة المياه في أكتوبر
استغاثت طالبة بإحدي الجامعات الخاصة بـ 6 اكتوبر بعدد من الطلاب والأمن الإداري بعد أن شاهدت عاملا يصورها خلسة بهاتفه المحمول أثناء وجودها بدورة المياه.
وتم القبض على العامل المتهم وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود صور للطالبة وهي بدورة المياه.
فأسرع الأمن الإداري بالجامعة لإبلاغ رجال مباحث قسم شرطة أول أكتوبر الذين انتقلوا للمكان وبتفريغ الكاميرات ومناقشة المجني عليها تبين أنها طالبة بالفرقة الأولى بكلية العلوم وبفحص هاتف المتهم تبين صحة الواقعة .
تم اقتياد المتهم لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتنازلت الطالبة عن المحضر أمام النيابة.
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