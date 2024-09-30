التفاصيل الكاملة للاتهامات المتبادلة، إحالة ميار الببلاوي والشيخ أبو بكر للمحاكمة

بعد مرور 5 أشهر على واقعة تبادل الاتهامات بين الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة بإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيه.

وحددت نيابة الشئون المالية والاقتصادية 20 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوى المتبادلة بين الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر.

تفاصيل أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

وقررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي، إحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.

وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي- بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي على فيس بوك المسمى “تشيع عند أبوبكر” عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك موجها إليها عبارات تضمنت طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.

كما تعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين كما بالتحقيقات.



كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها ميار الببلاوي بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم المذكورة في التحقيقات.

وأسند أمر الإحالة للمتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه الشيخ محمد أبو بكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.

دفاع ميار الببلاوي يتقدم ببلاغ في النيابة العامة

وكان دفاع الفنانة ميار الببلاوي تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجها فيه عبارات سب وقذف بحقها، حسب البلاغ.

وأضاف دفاع الفنانة ميار الببلاوى في بلاغه: تسبب الشيخ محمد أبو بكر لموكلته ولابنها في الضرر النفسي، وكان ذلك متعمدا قاصدا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي.

الشيخ محمد أبو بكر يقدم بلاغا إلى النائب العام

كما تقدم محامي الشيخ محمد أبوبكر، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة ميار الببلاوي يتهمها بالتشهير به، بهدف الإساءة لشخصه وسمعته وهو ما أحدث به أضرارا معنوية.



وجاء في امر إحالة ميار الببلاوي، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص علي فيس بوك، المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدش الاعتبار.