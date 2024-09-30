أقوال والدة طالبة حاولت التخلص من حياتها في المرج

استمعت نيابة المرج لأقوال والدة طالبة حاولت التخلص من حياتها، عقب تناولها سم فئران لاعتراض والدها على كثرة استخدامها للهاتف المحمول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأفادت والدة الفتاة (ربة منزل) بحدوث إصابة ابنتها إثر تناولها سم فئران، عقب مشادة كلامية نشبت بينها وبين والدها لاعتراضه على كثرة استخدامها الهاتف المحمول.

تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من مركز السموم بمستشفى الدمرداش، يفيد باستقبال طالبة 18 سنة، مصابة باضطراب بدرجة الوعي، إثر تناول سم فئران.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.