السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء زوج ربة منزل أنهت حياتها بتناول سم فئران بعد تعديه عليها بالضرب

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء زوج ربة منزل أنهت حياتها، بعدما تناولت سم فئران بعد علقة موت تلقتها من زوجها، إثر خلافات زوجية بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة.

تبين التحقيقات، وفاة السيدة نتيجة تناولها لمادة سامة بعد علقة موت تلقتها من زوجها بسبب خلافات زوجية قررت على إثرها السيدة إنهاء حياتها.

انتحار ربة منزل بعد علقة موت من زوجها بمنشأة القناطر

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفاده مصرع سيدة نتيجة تناولها مادة سامة بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة الجيزة أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس عصابة السطو المسلح وسرقة الأموال والمشغولات الذهبية بالجيزة

الأكثر قراءة

سويلم يكشف بداية وانتهاء الدوري ومصير عامر حسين في لجنة المسابقات

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

قرار عاجل من كاف للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج

قناة الأهلي تعلن التعاقد رسميًا مع الإعلامي أحمد شوبير

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا وشلبي قبل مباراة السوبر الإفريقي

الأرصاد تعلن تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها بالنصر على الاعداء

المزيد
الجريدة الرسمية