استدعاء زوج ربة منزل أنهت حياتها بتناول سم فئران بعد تعديه عليها بالضرب
أمرت نيابة الجيزة باستدعاء زوج ربة منزل أنهت حياتها، بعدما تناولت سم فئران بعد علقة موت تلقتها من زوجها، إثر خلافات زوجية بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة.
تبين التحقيقات، وفاة السيدة نتيجة تناولها لمادة سامة بعد علقة موت تلقتها من زوجها بسبب خلافات زوجية قررت على إثرها السيدة إنهاء حياتها.
انتحار ربة منزل بعد علقة موت من زوجها بمنشأة القناطر
البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفاده مصرع سيدة نتيجة تناولها مادة سامة بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.
وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.
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