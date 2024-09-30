رواد التواصل الاجتماعي يتداولون هاشتاج إعدام للمتحرش، سائقو أوبر يتصدرون المشهد.. أبرز قضايا التحرش والعقوبة القانونية.. أطباء وقانونيون يكشفون الأسباب

إعدام للمتحرش، هاشتاج تداوله رواد السوشيال ميديا بعد تكرار بلاغات عدد من الفتيات وبعض الفنانين من المشاهير حول تعرضهم للتحرش، وخاصة من سائقي الأوبر.

وعلي ضوء ذلك ترصد فيتو أبرز محاضر أتهم فيها مشاهير سائقي الأوبر بالتحرش وبلاغات لعدد من الفتيات المتهمين بالتحرش بهم، في التقرير التالي الذي نبرز فيه أيضا آراء خبراء قانونيين حول عقوبة المتحرش وطبيب نفسي حول الأسباب.

هلا السعيد تتهم سائق أوبر بالتحرش بها



وتعود بداية الواقعة إلى قيام الفنانة هلا السعيد بتصوير فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، تتهم سائق أوبر بمحاولة التحرش بها في أثناء سيرهم علي طريق محور الضبعة. فوجئت بقيام السائق بفتح حزام البنطلون والوقوف بالسيارة. فأسرعت بالنزول من السيارة خوفا منه.

وتقدمت ببلاغ رسمي ونجحت قوات الشرطة من ضبط المتهم وتم إحالته للنيابة العامة التي إحالته للمحاكمة.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس لـ سائق أوبر، المتهم بالتحرش بـ الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.

وتقدم المتهم بطلب استئناف علي الحكم المرر الفصل فيه 9 اكتوبر المقبل

اتهام فتاة شيخ صوفي بالتحرش

تُجرى السلطات القضائية تحقيقًا مع «شيخ صوفي» شهير، يُدعى صلاح التيجاني، بعد أيام من اتهامه بـ«التحرش» بفتيات، وتقديم بلاغات ضده للنائب العام من قبل عدد من السيدات من خلال المجلس القومي للمرأة الذي تلقي شكاوي السيدات باتهام الشيخ بالتحرش.

وتم ضبط الشيخ وإحالته للنيابة العامة في واقعة اتهام فتاة بالتحرش بها بقسم شرطة الدقي وتم إحالته للنيابة التي أمرت باخلاء سبيله بكفالة 50 الف جنيه بعدما تقدم الشيخ بلاغ ضد الفتاة يتهامها بالتشهير ومن المقرر أن يتم تحديد جلسات محاكمته خلال الأيام المقبلة.

القبض علي سائق أوبر متهم بالتحرش بفتاة

نجحت قوات البحث الجنائي بقسم شرطة الدقي في ضبط سائق أوبر اتهمته فتاة الثلاثاء الماضي بالتحرش بها بميدان الدقي، وتمكن الأهالي من إنقاذها بينما لاذ هو بالفرار إلا أن رجال المباحث أسرعوا في ضبطه .

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من فتاة تتهم خلاله شخصًا بالتحرش بها وسط الشارع بميدان الدقي.

وأضافت الفتاة أن المتهم تحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعند استغاثته بالمارة لاذ السائق بالفرار.

وتحرر المحضر اللازم وجار ضبطه

الفنانة زينب غريب تتهم طبيبا بيطريا بالتحرش بها



سبق وكشفت الفنانة زينب غريب، عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري، وذلك عبر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي

على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: "الواقعة حصلت في الشارع في وسط البلد وأنا رايحة أركب أوبر، والمدعو كان ماشي ورايا وبيصور أجزاء من جسمي معينة خلسة وبدون استئذان وبدون حتى ما وجوهنا تتلاقى، ولما أخدت بالي إنه بيصورني سألته بأدب فلقيته بيتهرب وعامل نفسه مش سامعني، أصريت وجريت وراه، وابتدى ينكر ويهددني لولا إن الناس اتلموا ورجل أمن تدخل وفتش موبايله واكتشف أنه مصورني فيديو وصور غير لائقة.

وتم ضبطه والتحقيق معه بنيابة قصر النيل والتي قررت إحالته للمحاكمة وقضت محكمة جنح قصر النيل، بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لتصويره الفنانة زينب غريب من الخلف، في أثناء سيرها بمنطقة وسط البلد، وقبض عليه وحوكم، لتصدر المحكمة حكما بالغرامة عليه

خبير قانوني..عقوبة التحرش



كشف المحامي محمود احمد الخبير القانوني، عقوبة التحرش في القانون قائلا: إن المتهم بالتحرش بعد ثبوت الواقعة ضده من قبل جهات التحقيق يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،

وأوضح أن المتهم بالتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإلشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرّر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أسباب قيام شخص بجرائم التحرش.. طبيب نفسي يجيب

دكتور عبد الله النمر، استشاري الطب النفسي، قال إن المتحرش مريض بالهلاوس الجنسية، فهو يستغل عدم إدراك الضحية بما يفعله ليرضي رغباته الجنسية التي تتحول مع الوقت لإدمان، والتي تبدأ معه منذ الصغر، فمع الوقت يلغي تفكيره بالعقل ويسمح للرغبة السيطرة عليه في كافة تصرفاته رغم عدم وجود أي نوع من أنواع الإثارة في الطفلة.

ويشير الطبيب الي أنه لما يكون الجاني من كبار السن فغالبا لا تكون أول واقعة له، بالعكس ده بيكون متعود على كده، وبيكون في حالة غيبوبة ما بيديش فرصة لعقله يفكر ومجرد ما بيشوف أنثى حتى وإن كانت طفلة يحرك إيده أو عينه لجسمها لأن في اللحظة دي بيسطير عليه التفكير الشهواني".