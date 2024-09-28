السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

النائب العام يلتقِي النائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية بجمهورية الصين

النائب العام
النائب العام

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت، بمكتبه بالقاهرة، تونغ جيانمينغ النائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.


ومن جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، مثمنًا قبول دعوة الجانب الصيني للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستيْن العريقتيْن.

وعقب ذلك تفقد الوفد الإدارات التابعة لمكتب النائب العام، وتخلل ذلك عروض تقديمية تتضمن طبيعة عمل كل إدارة واختصاصاتها، كما تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، وذلك في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبيْن.

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المستشار محمد شوقي النائب العام ائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية بجمهورية الصين الشعبية

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