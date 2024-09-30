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حوادث

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في مياه ترعة بالغربية

العثور على جثة سيدة
العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية جهودها، لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية تطفو على سطح مياه ترعة السنطة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة سيدة تطفو فوق مياه ترعة السنطة التابعة لمركز السنطة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لـ سيدة في العقد الخامس من عمرها ومجهولة الهوية ولا يوجد معها أي إثبات هوية.


وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي السنطة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتكثف إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

انتشال جثة عامل غرق بترعة الإبراهيمية في سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة “عامل” توفي غرقًا بترعة الإبراهيمية بمركز المنشاة، حيث نقلت الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.  

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بغرق المدعو عمرو خ ا ا - 18 سنةـ عامل ومقيم بندر المنشاة.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها  وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي. 

وخلال التحقيقات أفاد والد المتوفى خالد ا ا ع- 54 سنة، عامل، وشقيق الواقعة محمد خ ا ا - 20 سنة، عامل ومقيمان بذات الناحية أثناء، قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.  

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تحرر المحضر اللازم وتقرر دفن الجثة.

 

 

 

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