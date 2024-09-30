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قلبي واجعني عليه، والدة قتيل الغربية: عايزة حق ابني وهدومه لسه بدمه (بث مباشر)

والدة قتيل الغربية،
والدة قتيل الغربية، فيتو

دخلت والدة الشاب  "إبراهيم عبد المعطي العتومي" الـ37 عامًا والمقيم بقرية بقلولة مركز السنطة بالغربية في نوبة بكاء على الهواء، بسبب "مشهد مقتل نجلها"، وطالبت وزارة الداخلية بحق ابنها.

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وتحدثت والدة "العتومي" عن سبب القصة، خلال بث مباشر عبر صفحة “فيتو” على الفيس بوك، وقالت إن خلافات بسبب الأطفال دفعت 3 من جيرانها بقتل نجلها.


 
وبدأت أحداث الواقعة، عندما انعدمت الرحمة فى قلوب 3 من الجيران، عقب مشادة كلامية مع  القتيل بسبب لهو الأطفال فى الشارع، حيث سرعان ما لقي "العتومي" مصرعه وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من  مأمور مركز شرطة السنطة بوصول إشارة من  المستشفي العام تفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة بدعوى تعدي من آخرين أدت إلى استئصال الكلى اليسار والطحال وجرح عميق فى الأمعاء الدقيقة وعقب دخوله لمدة 4 ساعات بغرفة العمليات يخرج جثة هامدة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنطة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل "إبراهيم عبد المعطي العتومي" 37عامًا مقيم بقرية بقلولة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ووضعه في ثلاجة حفظ الموتى.


حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

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