أخبار مصر اليوم: وزير التموين يكشف مميزات الدعم النقدي وموعد تطبيقه.. آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر.. والتعليم تكشف حقيقة إلغاء الأحياء للصف الثاني الثانوي

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

يفاجأ بعض المواطنين بظهور كلمة أحمال علي شاشة العدادات مسبقة الدفع دون أن يعرف أسباب ظهورها أو الأخطار المترتبة علي ظهورها.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن ظهور كلمة أحمال علي شاشة العدادات مسبقة الدفع تعني عدة احتمالات وهي:

زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصي قدرة للعداد ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير أي يتحمل تركيب عدد 4 تكييفات بقدرة 1.5 حصان دون مشاكل وفي حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق للتنبيه ثم يعود للتيار، ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.



قال شريف فاروق وزير التموين: إنّ الدعم النقدي أكثر ضمانة في الوصول إلى مستحقيه، وهذا شغل الوزارة الشاغل، مردفا: «أنا وزملائي في الوزرات وكل العاملين في الحكومة لن تستطيع أبدا عمل أي شيء بدون بيانات ومعلومات».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «البيانات والمعلومات هي الأساس، وهناك بيانات متراكمة في الوزارة بشأن الدعم المقدم للمواطنين نبني عليها، ونبني على ما حدث مع الوزراء السابقين لكن البيانات يجب النظر إليها بأنها ليس شيء جامد أو رقم محدد مستمر، فالبيانات تتحرك وتتغير، ويحصل لها آليات جديدة».

أوضح الرئيس أهمية مواجهة السلوكيات غير القانونية التي تسعى لاستغلال المميزات التي تكفلها الدولة لفئات محددة كالسيارات المخصصة لذوي الإعاقة على سبيل المثال.

والتقي الرئيس صباح اليوم مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية الذين أنهوا دراستهم بها، في إطار استعدادات الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، وفي ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المتابعة المستمرة لمستويات التأهيل الفكري والثقافي للطلاب.

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحصيل فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الجاري، حيث تعد فاتورة شهر سبتمبر الجاري هي أخر فاتورة يدفعها المواطنين بمقابل مادي مرتفع نظرا لكونها خاصة بأخر فاتورة لأشهر الصيف الذي يتميز بارتفاع الأحمال والاستهلاك الشهري للتيار.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.



استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أسرة المعلم الراحل إسماعيل حلمي مدير التعليم الإعدادي والثانوى بإدارة ديرمواس بمحافظة المنيا، ضحية القهر من مدير الإدارة التعليمية، والذى توفي بأزمة قلبية بعد تعرضه للإهانة خلال اجتماع رسمى فى الإدارة التعليمية.

وقرر الزناتي إدراج حالة وفاة المعلم اسماعيل حلمي، ضمن حالات الوفاة بحادث ويتم صرف المبلغ المخصص لها، بجانب صرف الميزة التأمينية المستحقة كاملة لأسرة المعلم، كما قرر رحلة عمرة لزوجة المعلم تتحمل النقابة العامة تكاليفها.

ناقش الدكتور شريف فاروق وزير التموين سبل تعزيز دور الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للسلع التموينية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سوق السلع.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد.

وفى حالة رغبته بحجز مقعد يتم التوجه إلى شباك التذاكر لحجز مقعد ودفع مبلغ 10 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة و5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يوميًا ( رحلة ذهابًا ورحلة إيابًا ) وذلك تسهيلًا على جمهور الركاب من الطلبة.

وأكدت الهيئة أنه فى حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى ( أولى وثانية مكيفة بجميع أنواعها ) يعتبر راكب بدون تذكرة ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقًا للتعليمات.

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي من العام القادم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ لتكون مادة تخصص فقط للصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولم يصدر قرار بذلك.

أكدت الدولة المصرية أنه لا مجال للتنازل أو التفريط عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر من مياه النيل وأهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني مُلزِم لتشغيل وإدارة سد النهضة على نهر النيل وعدم التنازل عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر المائية.

و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقال الرئيس السيسي إن الدولة تحاول بقدر الإمكان أن تشارك في حوار وجلسات مختلفة ولقاءات وأن تستخدم أدواتها السياسية والدبلوماسية بشأن أزمة سد النهضة وفي أشياء أخرى كثيرة لكي تمنع الشر المحتمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ،