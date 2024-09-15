نقابة المعلمين تنعى معلم ديرمواس بالمنيا بسبب قهر مدير الإدارة التعليمية

نعت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم إسماعيل حلمي مدير التعليم الإعدادي والثانوى بادارة دير مواس بمحافظة المنيا، الذي توفى متأثرا بأزمة قلبية بسبب مشادة مع مدير الإدارة التعليمية بدير مواس، الذى قرر عودته إلي العمل مدرس إعدادى بمدرسة بنى سالم، وذلك خلال اجتماع للإدارة، وتعرض المعلم الراحل للإهانة الشديدة والتى لم يتحملها ووافته المنية طبقا لرواية زملائه فى العمل الذين حضروا الاجتماع الذى شهد الواقعة.

استعادة حق المعلم عبر الطرق الشرعية والقانونية

وتعهد نقيب المعلمين، باستعادة حق المعلم عبر الطرق الشرعية والقانونية، وضرورة محاسبة مدير الإدارة على ما بدر منه.

ووجه نقيب المعلمين، رئيس فرعية ملوى ودير مواس حمادة النقيب، بمساندة أسرة المعلم الفقيد وتلبية طلباتهم، وسرعة صرف مستحقاته المالية.

وأوضح حمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوى ودير مواس، بمحافظة المنيا، أن النقابة الفرعية عقدت أمس اجتماعا طارئا استمعت فيه لشهادات المعلمين زملاء الفقيد الراحل، وماحدث خلال الاجتماع الذى شهد الواقعة، وتم رفع تقرير بالقضية إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الذى اتخذ قرارا بإنهاء تكليف مدير ادارة ديرمواس التعليمية، وإحالته للتحقيق.

وأوضح ان نقابة المعلمين سوف تتخذ خطوات جديدة خلال الأيام القادمة للحفاظ على حق المعلم الأدبى والمعنوى، ومتابعة نتائج التحقيق مع مدير الإدارة المعزول والحرص على محاسبته على ما بدر منه من إهانات للمعلم الفقيد.