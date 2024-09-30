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التعليم تكشف حقيقة إلغاء الأحياء للصف الثاني الثانوي

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي من العام القادم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ لتكون مادة تخصص فقط للصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم.

الصف الثاني الثانوي 

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولم يصدر قرار بذلك.

وفيما يلي ننشر مواد الصف الثاني الثانوي 

 

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام  من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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