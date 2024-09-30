وزير التموين: توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر

ناقش الدكتور شريف فاروق وزير التموين سبل تعزيز دور الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للسلع التموينية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سوق السلع.

وزير التموين: تأمين احتياطي استراتيجي من السلع

وأشار الوزير إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي يكفي البلاد لفترة طويلة من السلع مثل الأقماح، الزيوت، السكر، اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، هو ضرورة قصوى لضمان توافر السلع بشكل مستمر ومستقر للمواطنين.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الحكومة تعمل بشكل دائم على مراقبة تطورات السوق العالمي ومراجعة خطط الاستيراد والتوزيع وفقًا للمتغيرات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الأسعار في مستوى مناسب.

كما أوضح أن الهيئة تتابع بدقة تدفق الأقماح المستوردة وفقًا للبرنامج الزمني المخطط، وتحرص على تأمين مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين لفترات طويلة دون انقطاع.

وزير التموين: وصول الدعم للمواطنين بأفضل صورة

وأشار وزير التموين إلى أهمية استمرارية توافر وتدبير واتاحة السلع الأساسية بالأسواق.

وشدد الدكتور شريف فاروق علي العمل بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية للمواطنين بأفضل صورة ممكنة، مؤكدا بذل جهودًا حثيثة لمتابعة تدفق السلع وفقًا للمخطط الزمني، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي.

وأكد وزير التموين على الانتهاء من اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة، وكذلك اعتماد موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2023-2024، مشيرا إلى أهمية مشاركة الهيئة وجميع الجهات المعنية في الاجتماعات الدورية الخاصة بمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وحسام الجارحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.