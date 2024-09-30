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السكة الحديد: السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز

قطار
قطار
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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد. 

 

قرار السكك الحديدية 

وفى حالة رغبته بحجز مقعد يتم التوجه إلى شباك  التذاكر لحجز مقعد ودفع مبلغ 10 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة و5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يوميًا ( رحلة ذهابًا ورحلة إيابًا ) وذلك تسهيلًا على جمهور الركاب من الطلبة. 

وأكدت الهيئة أنه فى حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى ( أولى وثانية مكيفة بجميع أنواعها ) يعتبر راكب بدون تذكرة ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقًا للتعليمات. 

كما قررت الهيئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 10 / 2024 إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية ( الكرتون والورقية ) للدرجة الثالثة ( تحيا مصر ) من محطة العودة والإكتفاء بتقديمها للكمسارى داخل القطار وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولانتظام العمل بمكاتب التذاكر. 

 


وتؤكد الهيئة على أنها لاتدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

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