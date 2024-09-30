وزير التموين يكشف مميزات الدعم النقدي وموعد تطبيقه

الدعم النقدي، قال شريف فاروق وزير التموين: إنّ الدعم النقدي أكثر ضمانة في الوصول إلى مستحقيه، وهذا شغل الوزارة الشاغل، مردفا: «أنا وزملائي في الوزرات وكل العاملين في الحكومة لن تستطيع أبدا عمل أي شيء بدون بيانات ومعلومات».

بيانات الدعم لدى وزارة التموين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «البيانات والمعلومات هي الأساس، وهناك بيانات متراكمة في الوزارة بشأن الدعم المقدم للمواطنين نبني عليها، ونبني على ما حدث مع الوزراء السابقين لكن البيانات يجب النظر إليها بأنها ليس شيء جامد أو رقم محدد مستمر، فالبيانات تتحرك وتتغير، ويحصل لها آليات جديدة».

شبكة الحماية الاجتماعية

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «كل مقدمي الخدمات والمسؤولين عن شبكة الحماية الاجتماعية عندما يتشاركون مع بعض، كل ما هنشارك في المعلومات أكثر كل ما مقدمي الخدمات بشكل معين مثل الجهات المانحة ووزارة التضامن.

الوصول الي المستحقين للدعم

واستكمل: طلبنا من الحوار الوطني بتني مناقشة التحول للدعم النقدي لأن هناك فوائد عديدة، وبكل ما أملك من جهد لن يجد أي مواطن عناء في التعامل مع مكاتب التموين الدعم العيني يفتح الطريق بأشكال مختلفة أمام السوق السوداء .



فوائد الدعم النقدي

ولفت: الدعم النقدي يوفر للمواطن حرية الحصول على ما يريد من المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا: نحن الان لا نزال في مرحلة التفكير والتصميم في التحول الي الدعم النقدي ومنفتحون على كل الاراء والاقتراحات



متى يتم تطبيق الدعم النقدي؟

وأوضح: تطبيق الدعم النقدي يبدأ بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق أولا ولكن أتمنى تطبيقه في كل المناطق مع بداية الموازنة الجديدة



منافذ محددة لبيع السلع

ولفت: وجود منافذ محددة لبيع السلع بأسعار محددة سينعكس إيجابيا في خفض التضخم، مشيرا إلي أن هناك الكثير من البلدان على مستوى العالم نجحت في تطبيق الدعم النقدي، والمتغيرات الجيو سياسة في المنطقة ستجعل لنا اَليات خاصة في تطبيق الدعم النقدي.

اختفاء التلاعب والفساد في الدعم النقدي

واوضح: السيطرة على الفساد شغلنا الشاغل سواء في الدعم النقدي أو العيني، والدعم النقدي سيغلق الباب أمام طرق التلاعب والفساد التي تحدث في الدعم العيني بكل وضوح، مؤكدًا أن حلقات التداول والنقل واستغلال بطاقات التموين بها فساد في الدعم العيني.

وأكد: نفكر في آليات تنفيذ واضحة لكل المقترحات والأفكار حول الدعم النقدي.