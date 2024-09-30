آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

أكدت الدولة المصرية أنه لا مجال للتنازل أو التفريط عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر من مياه النيل وأهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني مُلزِم لتشغيل وإدارة سد النهضة على نهر النيل وعدم التنازل عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر المائية.

ونرصد أخر مستجدات أزمة سد النهضة وثبات الموقف المصري

- شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقال الرئيس السيسي إن الدولة تحاول بقدر الإمكان أن تشارك في حوار وجلسات مختلفة ولقاءات وأن تستخدم أدواتها السياسية والدبلوماسية بشأن أزمة سد النهضة وفي أشياء أخرى كثيرة لكي تمنع الشر المحتمل.

السيسي: مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار على هامش تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة: إحنا خلال العشر سنوات الماضية تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا.

- ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج كلمة مصر فى "قمة المستقبل" والتي عقدت علي هامش اجتماعات الشق رفيع المستوي للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وقال عبدالعاطي إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر 2023.

وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الأمر جاء بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2022.

بدر عبد العاطى: مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب

وأوضح أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالح وبقاء الشعب المصري.

وتابع: مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها.

كما أكد عبدالعاطي أنه رغم المساعي المصرية صادقة النوايا أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي لافتا إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان

وزير الخارجية:مياة النيل قضية وجودية ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري.

- أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي مؤخرا الماضية أنه لا تهاون أو تساهل أو تنازل بشأن ملف مياه نهر النيل خاصة وأنها قضية وجودية ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري.

وقال وزير الخارجية في تصريحات إن حصة مصر التي عليها منذ عام 1959 تكفي فقط 60% من الاحتياجات السنوية لمصر مشددا على أنه لا يمكن التفريط في قطرة واحدة من مياه النيل لأن ما تحصل عليه بلاده الآن لا يكفي.

قضية المياه قضية وجودية لمصر

وأكد عبد العاطي أن موقف مصر واضح وتتواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية في سبيل حل تلك القضية خاصة وأنها القضية الأولى لمصر مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تحدث عن تسليم الولايات المتحدة أن قضية المياه قضية وجودية لمصر، وأن مياه النيل مسألة شديدة الأهمية لمصر ولا يمكن التهاون بشأنها.

الاتحاد الأوروبي

وأوضح عبد العاطي أن هناك مواقف دولية قوية وتعاون مع كل الشركاء في المنطقة والاتحاد الأوروبي لإعادة التأكيد على الشواغل المصرية ولابد من أخذها بعين الاعتبار ولا يمكن أن نترك الأمر لأي دولة أن تفعل بمياه النيل ما تشاء مؤكدا على أن مياه النيل لجميع الدول المتشاطئة ولا يمكن التهاون في حقوق دول المصب لأن هذا ما يقوله القانون الدولي، وأن مصر ستظل في حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا الموقف القانوني والمشروع والتأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء السد وتشغيله وعدم إحداث أي ضرر لدولتي المصب وعدم ترك هذا الأمر لأهواء دول بعينها أن تفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب خاصة في قضية وجودية لمصر ودول أخرى لذلك فإن بلاده تؤكد دوما على قضية الأمن المائي والغذائي.

قضية سد النهضة الإثيوبي

- قال السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وردًا على سؤال قناة الشرق للأخبار بشأن عدم استبعاد العمل العسكري في قضية سد النهضة أجاب عبد العاطي: سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي

وأضاف: مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي،وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك

وأكد الوزير تمسك القاهرة بحقوقها المائية في نهر النيل، نافيًا إمكانية التفريط أو التهاون فيها.

ووصف المياه بأنها قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصرمنوها أن مصر الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه وهو نهر النيل الخالد



ولفت عبدالعاطي إلى أن النيل نهر دولي عابر للحدود وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي

وأضاف أن مياه النيل ليست منحة من أي طرف وإنما منحة من الله عز وجل وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود

ولفت إلى أن جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023 نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية مشيرا إلى إلى أن هذه المفاوضات التي استغرقت 13 عامًا دون الوصول إلى شيء وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد».

ودعا إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي مشددا على أن الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية لا يمكن التنازل عنها وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب فضلًا عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر ال

اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد

- وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد مؤخرا خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك ڤالتر شتاينماير أن مصر تضع ملف مياه النيل في أولوياتنا وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة والتفاوض مع إثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وأكد الرئيس السيسي أنه بحث مع نظيره الألماني ملف سد النهضة وأن مصر ليس لها وسيلة أخرى غير النيل مضيفا أن مصر تتفاوض منذ 10 سنوات حول التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء السد

الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"

- شارك الرئيس السيسي مؤخرا في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعدادًا لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أنه ما يحتم علينا أن تتضافر جهودنا خلال القمة لتحقيق ععد من الأولويات ومنها تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة الأمر الذي يتطلب تعاونًا دوليًا للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية وعدم وقوع أضرار على أية دولة.

تجمد المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان

ويذكر أن المفاوضات تجمدت بين مصر وإثيوبيا والسودان وقدمت مصر شكوى لمجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الجارى حيث أكدت مصر إن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع وأعلنت مصر مرارا رفضها القاطع لما سمته خارجيتها بالسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015

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