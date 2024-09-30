الزناتي يستقبل أسرة معلم ديرمواس "ضحية القهر" ويمنح زوجته رحلة عمرة

استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أسرة المعلم الراحل إسماعيل حلمي مدير التعليم الإعدادي والثانوى بإدارة ديرمواس بمحافظة المنيا، ضحية القهر من مدير الإدارة التعليمية، والذى توفي بأزمة قلبية بعد تعرضه للإهانة خلال اجتماع رسمى فى الإدارة التعليمية.

إدراج حالة وفاة المعلم اسماعيل حلمي ضمن حالات الوفاة بحادث

وقرر الزناتي إدراج حالة وفاة المعلم اسماعيل حلمي، ضمن حالات الوفاة بحادث ويتم صرف المبلغ المخصص لها، بجانب صرف الميزة التأمينية المستحقة كاملة لأسرة المعلم، كما قرر رحلة عمرة لزوجة المعلم تتحمل النقابة العامة تكاليفها.

وحضر اللقاء محمد عبد الله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وحمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وهيئة مكتب النقابة الفرعية بملوي.

ووجهت زوجة المعلم الرحل، الشكر إلى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وحمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، على الدعم والمساندة التى قدمتها نقابة المعلمين، لأسرتها فى مصابهم الأليم، وحفظ حقوق زوجها الراحل، واتخاذ كافة الطرق القانونية لمعاقبة المتسبب فى وفاته، حتى صدور قرار استبعاده من الإدارة التعليمية.