تؤدي لقطع الكهرباء، أسباب ظهور كلمة "أحمال" بالعدادات مسبقة الدفع

يفاجأ بعض المواطنين بظهور كلمة أحمال علي شاشة العدادات مسبقة الدفع دون أن يعرف أسباب ظهورها أو الأخطار المترتبة علي ظهورها.



أسباب ظهور كلمة أحمال علي العدادات مسبقة الدفع



وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن ظهور كلمة أحمال علي شاشة العدادات مسبقة الدفع تعني عدة احتمالات وهي:



زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصي قدرة للعداد ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.



قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير أي يتحمل تركيب عدد 4 تكييفات بقدرة 1.5 حصان دون مشاكل وفي حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق للتنبيه ثم يعود للتيار، ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.



أسباب فضل العدادات مسبقة الدفع للتيار



في حالة استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لعدد ٣ مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأوجه، وذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة.