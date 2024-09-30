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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30- 09- 2024

حالة الطقس غدًا الإثنين 30- 09- 2024 بوادي النطرون


 الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد.

 

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  23

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:32

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى:25

 

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