قبل وصولها للغرامة، خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحصيل فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الجاري، حيث تعد فاتورة شهر سبتمبر الجاري هي أخر فاتورة يدفعها المواطنين بمقابل مادي مرتفع نظرا لكونها خاصة بأخر فاتورة لأشهر الصيف الذي يتميز بارتفاع الأحمال والاستهلاك الشهري للتيار.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر سبتمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر

اختيار قسم الخدمات

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام

الضغط على كلمة استعلام

من جانبها زفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشرى للمواطنين بشأن فواتير الاستهلاك المنزلي للكهرباء لشهر سبتمبر الحالي.

فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر



وأكدت المصادر، أن المقابل المادي الذي سيقوم المواطن بدفعه لفواتير الاستهلاك المنزلي للكهرباء سيبدأ في الانخفاض اعتبارا من فاتورة شهر سبتمبر الحالي خاصة مع انخفاض درجات الحرارة والتي يتزامن معها انخفاض استهلاك التيار وبالتالي ينخفض المقابل المادي الذي يقوم المواطن بدفعه مقابل الاستهلاك.

وأضافت المصادر أنه مع دخول فصول الخريف والشتاء ستنخفض فواتير الكهرباء بشكل أكبر، وذلك مع انخفاض الاستهلاك الشهري للتيار.

وحذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين من تأخر دفع فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الجاري لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي الي تطبيق الغرامة الفورية علي التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.



غرامات التأخر في دفع فواتير الكهرباء

وتعد فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الحالي هي ثاني الفواتير التي يتم تحصيلها بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء والتي تم إعلانها والعمل بها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق إجراءات جديدة لسرعة تحصيل فواتير الكهرباء وعدم تأخير المواطنين في سداد الفواتير الشهرية المستحقة.

مواعيد تحصيل غرامات التأخر في دفع فواتير الكهرباء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه سيتم فرض 7% غرامة حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما.

وشدد الجهاز في الخطاب المرسل لشركات توزيع الكهرباء على ضرورة أن يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة “الفاتورة” عند تسليمها له، وحال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.