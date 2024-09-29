جيش الاحتلال يشن عدوانا علي اليمن ويهاجم ميناء الحديدة
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل، مساء اليوم ، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ غارات في اليمن.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال تهاجم ميناء الحديدة باليمن في الوقت الحالي.
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