جيش الاحتلال يشن عدوانا علي اليمن ويهاجم ميناء الحديدة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل، مساء اليوم ، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ غارات في اليمن.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال تهاجم ميناء الحديدة باليمن في الوقت الحالي.