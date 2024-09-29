الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على اليمن

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بحكومة أنصار الله (الحوثيين) مساء اليوم الأحد، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في الحصيلة الأولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة.

 

العدوان الإسرائيلي على اليمن

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نُفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.          
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئوول عسكري قوله إن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ غارات في اليمن.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال هاجمت ميناء الحديدة باليمن.

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