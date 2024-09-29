الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يوجه رسالة لإيران بعد هجمات اليمن: سنضرب مهما كانت المسافة

طائرات الاحتلال،
طائرات الاحتلال، فيتو

أفادت «يسرائيل هيوم»، نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن تل أبيب تقول لإيران إن من يهدد إسرائيل سيتم ضربه مهما كانت المسافة.

 

العدوان الإسرائيلي على اليمن

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نُفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.  

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئؤول عسكري قوله إن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ غارات في اليمن.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال هاجمت ميناء الحديدة باليمن.

 

العدوان علي اليمن، طيران الاحتلال يستهدف مخازن النفط ومحطات الكهرباء

جيش الاحتلال يشن عدوانا علي اليمن ويهاجم ميناء الحديدة

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