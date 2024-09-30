سي إن إن: إدارة بايدن قلقة من هجوم إيراني بعد استشهاد نصر الله

ذكرت شبكة "سي إن إن"، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن مسؤولا أمريكيا، أكد إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من هجوم إيراني محتمل عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

إدارة بايدن تتخوف من رد إيراني على اغتيال نصر الله

وقال المسؤول الأمريكي إن إدارة بايدن تعمل مع إسرائيل على تعزيز الدفاعات العسكرية.

ووجه بايدن برفع التعزيزات الدفاعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تحسبا لرد حزب الله وإيران على اغتيال حسن نصر الله في غارة إسرائيلية.

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