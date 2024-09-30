الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

سي إن إن: إدارة بايدن قلقة من هجوم إيراني بعد استشهاد نصر الله

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

ذكرت  شبكة "سي إن إن"،  في تقرير لها اليوم الإثنين، أن مسؤولا أمريكيا، أكد  إن إدارة الرئيس  جو بايدن قلقة من هجوم إيراني محتمل عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

إدارة بايدن تتخوف من رد إيراني على اغتيال نصر الله 

وقال المسؤول الأمريكي  إن إدارة بايدن تعمل مع إسرائيل على تعزيز الدفاعات العسكرية.

ووجه بايدن برفع التعزيزات الدفاعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تحسبا لرد حزب الله وإيران على اغتيال حسن نصر الله في غارة إسرائيلية. 

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بايدن يطالب بتجنب سيناريو الحرب الشاملة في الشرق الأوسط

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بايدن: الوقت حان لوقف إطلاق النار في لبنان

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بايدن اغتيال نصر الله إسرائيل الشرق الأوسط

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