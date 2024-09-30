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خارج الحدود

معلومات جديدة عن كيف تمكنت إسرائيل من اغتيال حسن نصر الله

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن معلومات مثيرة جديدة حول اغتيال زعيم  حزب الله  حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية، موضحة أن رجلًا قابل  نصر الله وصافحه، ليلطخ يديه بمادة سمحت لإسرائيل بتتبع مكانه.

 مادة غامضة تودي بحياة نصر الله ورجاله

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن تل أبيب انتظرت دقيقتين فقط لتحديد مكان نصر الله، والتأكد من وجوده في المقر، وبعدها بدقائق قليلة قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي المقر.

وبحسب وكالة “رويترز” الإخبارية، قال مصدر ان إنه تم انتشال جثة نصر الله من موقع الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت وهي سليمة.

 جثة نصر الله تقبع في مستشفى ببيروت 

وجرى نقل الجثة إلى أحد مستشفيات بيروت، ومن المتوقع أن يتم تشييع نصر الله غدًا.

وبحسب التقارير، يبدو أن نصر الله توفي جرّاء الاختناق، بسبب وجوده في مكان لا تهوية فيه.

ويُعتقد أن نصر الله دخل إلى غرفة داخلية بعد قصف الطيران، حيث تسربت الغازات السامة وقُتل جراء استنشاقها.

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إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت بيروت حسن نصر الله صحيفة معاريف الاسرائيلية

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