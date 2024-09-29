بايدن يطالب بتجنب سيناريو الحرب الشاملة في الشرق الأوسط
أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يجب تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط، وإنه سيتحدث إلى نتنياهو دون أن يحدد موعدا.
موقف أمريكا من الحرب الشاملة مع حزب الله وإيران
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: إن الولايات المتحدة تنتظر لترى مساعي حزب الله لشغل فراغ القيادة بعد اغتيال حسن نصر الله.
وتابع: "نواصل الحديث مع الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان، ونسمع تصريحات تخرج من طهران وننتظر لنرى ماذا ستفعل".
ولفت: "حرب شاملة مع حزب الله أو إيران ليست السبيل لإعادة الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل بأمان"، مؤكدا أن دعم أمريكا لأمن إسرائيل صلب وهذا لن يتغير.
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