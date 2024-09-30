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حوادث

يجمعها بقصد الاقتناء، اعترافات أجنبي متهم بحيازة عملات أثرية بالمطار

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

أدلى أجنبي متهم بحيازة عملات أثرية بمطار القاهرة الدولي باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة

وقال المتهم إنه يمتلك تلك العملات بقصد الاقتناء وليس الاتجار.

وأضاف المتهم أنه من هواة جمع قطع العملات المعدنية القديمة كتحف أثرية يجمعها في منزله.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الاجنبية أثناء إنهاء إجراءات قدومه على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزته عملات معدنية أثرية.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 65 عملة معدنية، ترجع إلى العصر اليوناني والعصر الروماني مختلفة الأحجام والأشكال.

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نيابة النزهة أمن المنافذ ميناء القاهرة الجوي

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