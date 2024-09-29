إخلاء سبيل أجنبي متهم بحيازة عملات معدنية أثرية في مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة، إخلاء سبيل أجنبي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة عملات اثرية بمطار القاهرة الدولي.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الاجنبية أثناء إنهاء إجراءات قدومه على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزته عملات معدنية أثرية.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 65 عملة معدنية، ترجع إلى العصر اليوناني والعصر الروماني مختلفة الأحجام والأشكال.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.