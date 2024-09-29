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وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

الكحوليات، فيتو
الكحوليات، فيتو

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 بالتسمم جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة في محافظتي مازندران وجيلان شمال إيران.

 

حظر إنتاج واستهلاك المشروبات الكحولية في إيران

وتم حظر إنتاج واستهلاك المشروبات الكحولية في إيران بعد ثورة 1979، ومنذ ذلك الحين، يتم تهريب الكحول وتداوله في السوق السوداء، حيث لا توجد رقابة على جودته، وغالبًا ما يستخدم الميثانول كبديل أرخص للمشروبات الكحولية.

وخلال وباء كورونا في إيران عام 2020، توفي ما لا يقل عن 210 أشخاص في إيران بسبب شرب الكحول المزيف، وفي ذلك الوقت، اعتقد البعض خطأً أن شرب الكحول مفيد لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ويُعفى فقط أفراد الأقليات المسيحية واليهودية والزرادشتية في إيران من الحظر المفروض على الكحول، كما يتعين على الأجانب الالتزام بالحظر المفروض على استخدام الكحول في البلاد.

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