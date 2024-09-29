الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إيران تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر اغتيال نصر الله

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

الحرب على لبنان ، أفادت وسائل إعلام عربية، بأن إيران وجهت دعوة لمجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ إثر اغتيال نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، في الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.

استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله

وأعلن حزب الله اللبناني استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وجاء في بيان حزب الله: «سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء».

وأضاف الحزب في البيان: «لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم».

وتابع: «إنّنا نعزي صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه) وولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله والمراجع العظام والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة وشعبنا اللبناني الصابر والمجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وعائلته الشريفة الصابرة، ونبارك لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رضوان الله عليه نيله أرفع الأوسمة الإلهية، وسام الإمام الحسين عليه السلام، محقّقًا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدًا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية».

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