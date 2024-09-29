حبس شخص بتهمة حيازة مواد مخدرة في النزهة
أمرت نيابة النزهة، بحبس شخص لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقيمة مليون و500 ألف جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيق.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات أكدتها التحريات حيازة أحد الأشخاص كمية من المواد المخدرة بمنطقة النزهة بقصد ترويجها.
و بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم وبحوزته مواد مخدرة تقدر قيمتها بمليون و500 ألف جنيه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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