حبس شخص بتهمة حيازة مواد مخدرة في النزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس شخص لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقيمة مليون و500 ألف جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات أكدتها التحريات حيازة أحد الأشخاص كمية من المواد المخدرة بمنطقة النزهة بقصد ترويجها.



و بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم وبحوزته مواد مخدرة تقدر قيمتها بمليون و500 ألف جنيه.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.