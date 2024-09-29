حبس عاطل 6 أشهر بتهمة حيازة سلاح واستعراض القوة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالحبس 6 أشهر بتهمة إحراز سلاح ناري وذخائر واستعراض القوة في البساتين وتغريمه 500 جنيه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط وبراءة 3 آخرين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة عرب المعادي بالبساتين.



وأضاف أمر الإحالة، أن ذلك كان بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.

تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص استخدموا فيها الأسلحة النارية والذخائر.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن مشاجرة نشبت بين المتهمين وبعضهم البعض بسبب خلافات حول فرض السيطرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة