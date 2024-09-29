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حوادث

حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه في الساحل

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الساحل بحبس تشكيل عصابي مكون من  3 أشخاص بينهم سيدة متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة الساحل 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه لسرقة هاتف محمول، فيزا كارت تم سحب مبلغ مالي منها رغمًا عنه عقب تهديده.

وبإجراء التحريات تم التوصل إلي المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص بينهم ربة منزل وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على فرد خرطوش، طلقتين، وسلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، هاتفي محمول، جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.


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نيابة الساحل قسم شرطة الساحل النيابة العامة

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