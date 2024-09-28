حبس عاطلين بتهمة حيازة مخدرات في مصر الجديدة
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطلين بتهمة حيازة 8 آلاف قرص من مخدر الكبتاجون في مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصرين إجراميين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بقرابة 10مليون جنيه.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة عقار "الكبتاجون" المخدر وقيامهما بالترويج لنشاطهما عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. وبحوزتهما (عدد 8000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,6 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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