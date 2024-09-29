الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام لبناني: فرار معتقلين من سجن جزين جنوب البلاد والأجهزة الأمنية تلاحقهم

الأمن اللبناني، فيتو
الأمن اللبناني، فيتو

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن عددا من المسجونين هربوا من "سجن جزين" جنوب لبنان.

هروب المساجين من سجن جزين في لبنان

وأوضحت الوكالة أن الأجهزة الأمنية تلاحق الفارين، وتمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على 25 سجينا وتجري ملاحقة الباقين.

وشاركت عناصر القوى الأمنية وعناصر من مكتب مخابرات صيدا في عملية القبض على المسجونين.

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