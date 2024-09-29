إعلام عبري: إجماع داخل إسرائيل على تحرك بري محدود في لبنان

أفادت «يسرائيل هيوم»، بأن هناك إجماعا داخل النظام السياسي في دولة الاحتلال على شن تحرك بري محدود في لبنان.

وبحسب «يسرائيل هيوم» فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يواف جالانت وافقا الأسبوع الماضي على قبول خطوات تشمل إدخال قوات إلى لبنان.

ونقلت وكالة بلومبيرج، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعملية برية محتملة في لبنان.

حزب الله يخطط لقصف تل أبيب

وقال حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه لا يزال يمتلك قدرات عسكرية وصواريخ، لكنه قد يحتاج وقتا للرد.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها اليوم الأحد، عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين -القيادي في حزب الله المرشح لخلافة حسن نصر الله- "بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله.