الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل 20 قياديا في حزب الله خلال هجوم الجمعة

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 20 قياديا في جماعة حزب الله اللبنانية من دائرة حسن نصر الله في هجوم أمس الأول الجمعة، على الضاحية الجنوبية في بيروت.

 

مهاجمة عشرات الأهداف التابعة لحزب الله

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تمت مهاجمة عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في الساعات الأخيرة، مضيفا: دمرنا قاذفات تابعة لحزب الله كانت موجهة نحو إسرائيل.

وقال إن الجيش هاجم عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في الساعات الأخيرة، مضيفًا بالقول: "هاجمنا بنية تحتية عسكرية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان".

واستمرت الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد الإعلان عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

 

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