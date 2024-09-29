حبس سيدة متهمة بالنشل في الخليفة

قررت النيابة العامة حبس سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر.

واعترفت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادها ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميلها سيء النية تم ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.