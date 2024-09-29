حبس شاب متهم بالشروع في قتل عامل وزوجته بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس شاب متهم بـ الشروع في قتل عامل وزوجته بآلة حادة أثناء ضبطهم له خلال محاولته سرقة شقتهم الخاصة بمنطقة التجمع الأول 4 أيام علي ذمة التحقيق.



تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عامل وزوجته يفيدان بتضررهما من نجل حارس العقار لقيامه بالتعدي عليهما بآلة حادة خلال ضبطهما له أثناء سرقته شقتهما داخل العقار وفراره بسيارتهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ تبين صحته وبالتحري تبين أن نجل حارس العقار وراء ارتكاب الواقعة.