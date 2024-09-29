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حوادث

حبس 9 عناصر متهمين في جرائم سرقات متنوعة بالخليفة والمرج ومدينة نصر

حبس 9 لصوص لإرتكاب
حبس 9 لصوص لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة بالخليفة والمرج

أمرت النيابة العامة، بحبس 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالخليفة والمرج ومدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة؛ بتهمة مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين بأسلوب "النشل".

وعثر بحوزتها على هاتف محمول  واعترفت بإرتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادها ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميلها "سيئ النية"تم ضبطه.

كما ضبط عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهما بسرقة 20 راوتر خاصين بإحدى شركات الإتصالات بأسلوب "المغافلة".

وأقرا بقيامهما بتصريف المسروقات بالبيع لعميلهما "سيئ النية" ( عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه وبحوزته المسروقات.

كما ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 واعترفا بإرتكابهما  5 وقائع سرقة "بذات الأسلوب"وتم بإرشادهما تم ضبط  المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط عنصرين اجراميين  وسيدة بدائرة قسم شرطة الساحل ؛ لقيامهم بسرقة (هاتف محمول- فيزات كارت تم سحب مبلغ مالى منها) من أحد المواطنين رغمًا عنه عقب تهديده وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقتين – سلاح أبيض "المستخدمين فى الواقعة"- هاتفين  محمول- جزء من المبالغ المالية المستولى عليها)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

 

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