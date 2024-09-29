رئيس البرلمان الإيراني: الكيان الصهيوني لا يملك اليد الطولى في المنطقة

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الكيان الصهيوني لا يملك اليد الطولى في المنطقة ويسعى يائسا لتعويض خسائره.

رئيس البرلمان الإيراني: الكيان الصهيوني يعمل على إضعاف أسس جبهة المقاومة

وأضاف محمد باقر:"إن الكيان الصهيوني يعمل على إضعاف أسس جبهة المقاومة في المنطقة لكنه أخطأ في حساباته".

وتابع محمد باقر: "أركان محور المقاومة ستواصل مواجهة الكيان الصهيوني بدعم إيران حتى تحقيق النصر".

واستطرد:"الكيان الصهيوني يشن حربا معقدة ومن الضروري وضع خطط دقيقة ومركبة لمواجهته".